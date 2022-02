Quasi 200 euro di sconto sul Minis Forum con Ryzen 5

Ottenere un Mini PC con prestazioni paragonabili ad un vero e proprio desktop non è semplice. Il Minis Forum HM50, però, rappresenta uno dei top di gamma dell’azienda equipaggiato con un processore Ryzen 5 che oggi raggiunge il suo minimo storico rappresentando un vero e proprio affare. A soli 569 euro su Amazon è senza dubbio uno dei Mini PC più potenti che puoi acquistare in questa fascia di prezzo.

Minis Forum HM50: caratteristiche tecniche

Il computer offre uno chassis completamente in metallo, con un coperchio a pressione estremamente pratico per accedere all’hardware. Al suo interno ospita un processore AMD Ryzen 5 4500U da ben 6 core con una frequenza massima di addirittura 4GHz. Ad affiancarlo ci sono 16GB di memoria RAM DDR4 e un SSD NVMe da 512GB. La memoria RAM, però, può raggiungere i 64GB grazie alla configurazione SODIMM dual channel. L’archiviazione di massa, invece, può essere estesa sia sostituendo l’SSD con uno fino a 2TB o aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Dal punto di vista delle performance, quindi, è un computer che propone capacità davvero importanti che vanno oltre le semplici attività da ufficio. Una soluzione rivolta ai professionisti che necessitano di gestire pesanti flussi di lavoro.

Anche dal punto di vista della connettività, infatti, Minis Forum ha adottato le soluzioni più aggiornate. Le porte USB sono 6 e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge una porta USB Type-C che, insieme alle uscite HDMI e DisplayPort, consente di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non mancano le porte RJ45 LAN, in questo caso due: una è la tradizionale Gigabit, mentre la seconda è una 2,5G per connessioni Fibra oltre il Gigabit. Queste consentono di combinare due diverse reti cablate per una velocità di trasferimento impareggiabile. Completano la dotazione le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi 6 che il Bluetooth 5.1 fornite dal chip Intel AX200.

Grazie ad uno sconto del 23%, il Minis Forum HM50 è disponibile su Amazon a soli 569,49 euro per un risparmio di addirittura 170 euro sul prezzo di listino. Naturalmente, con spedizione Prime.

