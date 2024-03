Quasi METÀ PREZZO per il tablet Android di Samsung

Approfitta dello sconto del 42% su Amazon e acquista Samsung Galaxy Tab A7 Lite a un prezzo davvero stracciato. Il tablet è perfetto per lo streaming dei contenuti multimediali come film episodi delle serie TV, show e partite, ma anche per navigare e non solo. Non a caso, le recensioni positive pubblicate sull’e-commerce sono migliaia e con un voto medio molto alto, pari a 4,4/5 stelle.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: il tablet a -42%

Cosa offre? C’è il sistema operativo Android con accesso senza limitazioni alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi. Sul fronte delle specifiche tecniche, invece, si può contare su un display da 8,7 pollici in alta risoluzione (1340×800 pixel), processore octa core, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, fotocamera posteriore da 8 megapixel e frontale da 2 megapixel, altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza audio immersiva e una capiente batteria da 5.100 mAh. Altre informazioni sono riportate nella scheda completa. Nell’immagine qui sotto il contenuto della confezione con caricabatteria, cavo USB-C e manuale.

Grazie allo sconto del 42% applicato in automatico, oggi puoi acquistare il tablet di Samsung (modello Galaxy Tab A7 Lite) al prezzo finale di soli 116 euro, nella colorazione Grigio. L’offerta è talmente buona che costa meno della versione da 32 GB.

È spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se effettui subito l’ordeuro. Non sappiamo fino a quanto rimarrà attiva la promozione: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e metterlo nel carrello ora per evitare il sold out.