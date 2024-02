Questa Action Camera è Modificabile a tuo piacimento (e 4K!)

Sei pronto a far tua un’action camera davvero particolare? Insta360 One RS 4K Edition è un modello unico perché completamente modulare. Questo significa che potrai interscambiare gli obbiettivi, e non solo, in base alle tue preferenze. In questo momento puoi averla a soli 255,99€ al posto dei classici 319,99€ di listino. Scopriamo tutte le sue caratteristiche nel dettaglio.

Tutte le caratteristiche di Insta360 One RS 4K Edition

Dotata di un sensore d’immagine da 1/2″ e 48MP, questa action cam offre una definizione senza precedenti sia nelle foto che nei video. Grazie all’obiettivo Boost 4K, puoi catturare video in 4K a 60fps e scattare foto ad altissima risoluzione da 48MP, catturando ogni dettaglio della tua avventura. Grazie alla tecnologia di stabilizzazione FlowState integrata nel Nucleo RS, potrai avere delle riprese incredibilmente fluide in qualsiasi situazione, offrendoti la massima stabilità.

La modalità Active HDR e la registrazione widescreen 6K, ti permetteranno poi di vivere un’esperienza cinematografica con una gamma dinamica più ampia e colori più realistici.

Nella confezione troverai tutto il necessario per iniziare a catturare i tuoi momenti migliori, inclusi l’Obiettivo Boost 4K, il Nucleo ONE RS, la Batteria Base ONE RS e il Telaio di Montaggio ONE RS.

L’Insta360 One RS 4K Edition è l’unica action cam con obiettivi intercambiabili, offrendoti la libertà di scegliere l’obiettivo più adatto alle tue esigenze, come l’obiettivo 360 per riprese immersive.

Inizia a riprendere tutte le tue imprese folli con questa Insta360 One RS 4K Edition a soli 255,99€! Si tratta di uno sconto davvero corposo che ti permetterà di risparmiare ben 64,00€ rispetto al prezzo di listino di 319,99€.