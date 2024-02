Questa Combo Tastiera+Mouse Wireless di Logitech scontata del -46% è REGALATA!

Finalmente potrai avere anche tu mouse e tastiera senza cavi. Sì perché il kit Logitech MK295 è scontatissimo del 46% su Amazon. In altre parole, il prezzo iniziale di 53,99€ crolla a soli 29,00€!

Tutte le caratteristiche della combo wireless Logitech MK295

Grazie alla tecnologia SilentTouch, questo kit riduce il rumore di clic e digitazione fino al 90%, creando un ambiente di lavoro più tranquillo e produttivo. La sensazione di digitazione è praticamente uguale a quella a cui sei già abituato, però puoi concentrarti sul tuo lavoro senza disturbare le persone intorno a te.

La tastiera è dotata di 8 tasti di scelta rapida per un accesso immediato a funzioni come riproduzione/pausa, volume, disattivazione audio e Internet, rendendo la tua esperienza più efficiente. Inoltre, il tastierino numerico completo facilita l’inserimento di dati.

Il mouse, compatto e versatile, offre un design minimale e comodo per un comfort ottimale e una portabilità senza pari. La tecnologia SilentTouch assicura anche qui un clic silenzioso, mentre la precisione e il controllo su quasi tutte le superfici garantiscono una navigazione senza intoppi.

La connessione wireless affidabile del kit avviene tramite un ricevitore nano USB plug-and-play, che offre una connessione stabile e potente a 2,4 GHz, con un raggio d’azione fino a 10 metri per una maggiore libertà di movimento.

Compatibile con Windows e ChromeOS, il kit è dotato di un design resistente a schizzi, tasti robusti e piedini inclinabili regolabili in altezza per una maggiore durata e comfort. Le batterie della tastiera durano fino a 36 mesi, mentre quelle del mouse fino a 18 mesi, con pulsanti di accensione/spegnimento per un maggiore risparmio energetico.

Scopri la comodità di avere un mouse e la tastiera privi di cavi con il kit Logitech MK295. Prendilo subito a soli 29,00€!