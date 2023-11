Questa Lavatrice-Asciugatrice di Samsung è Super Tecnologica (e SUPER SCONTATA)

La Samsung Lavasciuga Ai Control con Ecodosatore è ora disponibile su Amazon a soli €735,90, anziché €1.199,00, con uno sconto del 38%. Se stai cercando una lavasciuga di alta qualità a un prezzo conveniente, questa è un’occasione straordinaria da cogliere.

Ecco le caratteristiche della Lavasciuga Samsung

Capacità Generosa: Questa lavasciuga offre una capacità di lavaggio di 9 kg e di asciugatura di 6 kg, consentendoti di gestire grandi quantità di bucato con facilità.

Centrifuga Potente: Con una velocità di centrifuga di 1400 giri al minuto, il tuo bucato verrà asciugato in modo efficiente.

Efficienza Energetica: Grazie alla classe di efficienza energetica B/E, risparmierai energia durante ogni ciclo di lavaggio.

Controllo Wi-Fi: Puoi gestire la lavasciuga da remoto grazie alla connettività Wi-Fi e all’app SmartThings, che ti permette di controllare e programmare i cicli anche quando non sei a casa.

Lavaggio a Vapore: Questa lavasciuga utilizza il vapore per garantire un bucato più pulito e igienizzato. Il ciclo di Vapore igienizzante rimuove il 99,9% di batteri e allergeni, assicurandoti capi perfettamente igienizzati.

Carico Frontale: Grazie al carico frontale, puoi accedere facilmente al bucato, aggiungere capi anche durante il ciclo di lavaggio e avere un controllo completo su ogni carico.

AI Control: La lavasciuga è dotata di AI Control, che si adatta alle tue preferenze e suggerisce i programmi e le opzioni di lavaggio e asciugatura che usi più frequentemente, semplificando l’esperienza di lavaggio.

Ecolavaggio: Con il programma Ecolavaggio, puoi ottenere un pulito eccezionale anche con acqua fredda, risparmiando energia e contribuendo alla tua bolletta.

Questa lavasciuga è l’ideale per chi desidera una soluzione completa per il bucato, con prestazioni efficienti e un controllo intelligente. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e acquista oggi stesso la Samsung Lavasciuga Ai Control con Ecodosatore a un prezzo di soli €735,90, anziché €1.199,00!