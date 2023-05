Questa offerta Surfshark ti farà rinunciare alla VPN di Google

Un paio di mesi fa Google ha introdotto per tutti i suoi abbonati una VPN senza costi aggiuntivi. Pur trattandosi del prodotto di un colosso conosciuto a livello mondiale, il servizio presenta alcuni “difetti”: ad esempio è disponibile soltanto per dispositivi Android e iOS (escludendo quindi gli utenti PC) e non è possibile scegliere la propria localizzazione (venendo così meno a uno degli aspetti più interessanti di una VPN).

Surfshark, nome noto all’interno del panorama VPN, ha lanciato una speciale promozione a tempo limitato che ti farà completamente dimenticare la VPN di Google e risparmiare, al tempo stesso, oltre l’80% di sconto sulla sottoscrizione di un abbonamento 24 mesi. In più, otterrai anche due mesi completamente gratuiti.

Come accedere allo sconto Surfshark

Sei preoccupato per la tua identità online e il tracciamento in rete? Surfshark ha tutto ciò di cui hai bisogno: sa quanto sia importante mantenere al sicuro la privacy dei propri utenti, per questo motivo ha creato uno tra i servizi VPN più sicuri al mondo.

Surfshark utilizza protocolli all’avanguardia, crittografia AES 256 GCM e una politica no-log rigorosa per offrirti i massimi standard di sicurezza. Include anche diverse funzionalità esclusive, come “Kill Switch” per proteggere i tuoi dati in caso di perdita di connessione, “CleanWeb” per bloccare annunci, tracker, malware e phishing, e “MultiHop” per connetterti contemporaneamente a due server diversi.

Ma quanto costa tutto questo? Surfshark VPN è più accessibile di quel che pensi, grazie alla promozione a tempo limitato in corso che ti farà risparmiare l’82% di sconto sul piano biennale. A soli 2,30 euro al mese, con due mesi gratuiti inclusi, potrai proteggere la tua privacy online in modo semplice, efficace e – soprattutto – completo. Accedere alla promo è semplicissimo: ti basta collegarti alla pagina dell’offerta per unirti a migliaia di utenti soddisfatti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.