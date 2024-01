Questa Pentola Intelligente di Moulinex è utilissima!

Moulinex è un’azienda leader nel settore degli elettrodomestici da cucina e questa Turbo Cuisine Multicooker ne è una prova. La particolare pentola-robot da cucina è ora in forte sconto su Amazon. Il prezzo iniziale di 159,99€ crolla vertiginosamente, arrivando a costare solo 99,99€ grazie a quest’offerta.

Moulinex Turbo Cuisine Multicooker: l’elettrodomestico che non sapevi di volere

La tecnologia Spherical Cooking Bowl della pentola a pressione assicura una distribuzione ottimale del calore, garantendo che i tuoi piatti siano cotti in modo uniforme, indipendentemente dagli ingredienti utilizzati. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, controllabile attraverso una manopola unica che consente di selezionare il programma di cottura, regolare temperatura e tempo, o impostare l’avvio posticipato.

Con la tecnologia di cottura a pressione ultra rapida, il multicooker riduce i tempi di cottura fino a 3 volte rispetto agli accessori da cucina tradizionali. Dotato di 10 programmi automatici, tra cui cottura in umido, zuppe, frittura, cottura al forno, sottovuoto, porridge, yogurt e fermentati, riscaldamento e la modalità Chef regolabile, offre la versatilità necessaria per preparare una vasta gamma di piatti, dal primo al dolce.

Le funzionalità extra rendono il multicooker Moulinex un alleato in cucina, con la possibilità di programmare la cottura senza bisogno di supervisione, un avvio ritardato fino a 12 ore e una modalità di mantenimento al caldo per un massimo di 24 ore. La pentola di cottura rivestita in materiale antiaderente facilita la pulizia e assicura una durabilità nel tempo.

In termini di sicurezza, è equipaggiato con 12 controlli di sicurezza, garantendo un utilizzo senza rischi, tra cui un sistema di rilascio della pressione sicuro e la prevenzione di contatti con il vapore, riducendo al minimo i rischi di bruciature.

Scopri l’utilità di avere un multicooker in casa tua grazie all’ottimo Moulinex Turbo Cuisine. Prendilo ora a soli 99,99€ grazie al ribasso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.