Questa presa intelligente ti aiuta a risparmiare e funziona con Alexa

Se stai cercando una presa intelligente che ti permetta di controllare i tuoi elettrodomestici da remoto, di programmare le accensioni e le spegnimenti e di monitorare i consumi energetici

Come funziona la presa intelligente

La presa intelligente TP-Link Tapo P110 è una presa smart con supporto Wi-Fi 2.4Ghz e monitoraggio dei consumi, ultra-compatta e dal design discreto. Si collega al tuo router Wi-Fi e la controlli tramite l’app Tapo sul tuo smartphone.

Puoi così accendere e spegnere i dispositivi collegati alla presa ovunque ti trovi, impostare delle pianificazioni giornaliere o dei timer per automatizzare le operazioni e verificare in tempo reale i consumi elettrici per una migliore gestione dei tuoi elettrodomestici.

La presa è inoltre compatibile con Alexa e Google Assistant, per controllare la presa semplicemente usando la voce. Puoi così creare delle scene personalizzate e integrare la presa con altri dispositivi smart della tua casa.

Una grande occasione dunque per avere una smart home sempre più integrata

