Questa SMART TV LG OLED è in super promozione (-780€)

La fantastica smart TV LG OLED è spaziale. Se acquisti questo modello e lo monti nel tuo salotto stai sicuro che la televisione non puoi che godertela a tutti gli effetti. Non solo ha delle dimensioni perfette e integra al suo interno delle qualità uniche, ma è persino in promozione su Amazon al 52%, ciò significa che te la porti a casa con appena 721,50€ e risparmi altrettanto.

Con i finanziamenti a Tasso Zero attivati la paghi un po' come vuoi e poi la ricevi a casa senza costi aggiuntivi. Cosa c'è di meglio?

Smart TV LG OLED: tutto ciò che devi sapere su questo modello

Ultra slim e moderna, questa smart TV LG OLED è davvero un modello interessante. Al suo interno conta delle caratteristiche tecniche di prima qualità che a questo prezzo, fattelo dire francamente, sono quasi un regalo!

Con un pannello da 48 pollici, i contenuti streaming e il digitale terrestre lo vedi sotto un punto di vista totalmente diverso. Ciò è reso possibile dalla tecnologia OLED che se sai bene, rende i neri profondi e assoluti. Oltre a questo non manca la fedeltà cromatica al 100%.

Trattandosi di un prodotto smart, puoi fare affidamento su un sistema WebOS 6.0 che presenta tutte le applicazioni di punta dedicate allo streaming e anche Amazon e Google integrati per poter richiedere ai tuoi assistenti ciò che vuoi con il solo utilizzo della voce.

Non manca in confezione il telecomando puntatore che da utilizzare è una favola.

Cosa aspetti ad acquistarla? Fai subito tuo questa smart TV LG OLED su Amazon a soli 721,50€. La ordini e diventa tua in appena qualche giorno con spedizioni completamente gratuite.