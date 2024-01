Questa Smart TV Sony BRAVIA costa solo 288€ su Amazon!

È arrivato il momento di cambiare il tuo vecchio televisore e stavi cercando l’offerta giusta? Amazon te la serve sul piatto d’argento dato che l’ottima Sony BRAVIA KD-32W800, dotata di un pannello da 32 pollici, è ora in fortissimo sconto. La potrai infatti pagare 288,00€ al posto degli originari 449,00€ di listino!

Grazie alla tecnologia HDR (High Dynamic Range), questa TV è in grado di regalare immagini vivide e realistiche, con una gamma dinamica che esalta i contrasti e i colori, catturando ogni sfumatura con precisione. La TV supporta anche il formato Hybrid Log-Gamma, garantendo un’esperienza di visione di alto livello anche per i contenuti che non sono stati originariamente creati con questa tecnologia. Il processore di immagini BRAVIA ENGINE ottimizza la qualità sia per i segnali analogici che digitali, assicurando immagini ad alta definizione indipendentemente dalla fonte.

Essendo una smart TV Android, la BRAVIA KD-32W800 offre un accesso immediato a un vasto mondo di intrattenimento. Attraverso il Google Play Store, puoi scaricare le tue app preferite come Netflix, Prime Video, Disney+, e molte altre. La ricerca vocale semplifica la navigazione, consentendoti di trovare i programmi desiderati con una semplice pronuncia.

La funzione di registrazione HDD USB ti permette di registrare i tuoi contenuti preferiti su un disco rigido esterno, offrendoti la flessibilità di rivederli quando lo desideri. Inoltre, la TV è dotata di una funzione di risparmio energetico, permettendoti di ridurre il consumo quando non la stai utilizzando a pieno, garantendo efficienza energetica senza compromettere l’esperienza di intrattenimento.

