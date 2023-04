Questa stampante Epson multifunzione 3-in-1 ti permette di fare tutto

Se stai cercando una stampante multifunzione che ti offra qualità, velocità e convenienza, non perdere questa fantastica offerta su Amazon: la stampante Epson Expression Home XP-3200 è disponibile a soli 69,99 euro. Risparmi il 30% sul prezzo originale di 99,99 euro: un’occasione da non farti scappare.

Epson Expression Home XP-3200: le sue caratteristiche

La stampante Epson Expression Home XP-3200 è una stampante multifunzione che ti permette di stampare, copiare e scansionare documenti e foto con facilità e precisione. Ha una risoluzione di stampa di 5760 x 1440 dpi e una velocità di 10 ppm in bianco e nero e 5 ppm a colori. Presente anche una funzione di stampa fronte/retro automatica che ti fa risparmiare carta e tempo.

La stampante in questione è anche molto pratica e intelligente con il suo display LCD da 3,7 pollici che ti mostra le impostazioni e le opzioni di stampa insieme alla connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct che ti permette di stampare da qualsiasi dispositivo senza bisogno di cavi. Puoi anche usare le app Epson iPrint e Epson Creative Print per stampare da smartphone o tablet o per creare progetti personalizzati.

Le cartucce di inchiostro Epson Claria Home Ink ti offrono una qualità elevata a un costo ridotto e questo ti permette di aiutare l’ambiente. Puoi anche scegliere tra le cartucce standard o XL in base alle tue esigenze. Inoltre, la stampante è certificata Energy Star, il che significa che consuma poca energia e riduce le emissioni di CO2.

Inizia il weekend alla grande e acquista la stampante Epson Expression Home XP-3200 al prezzo più basso di sempre su Amazon. Ricordati che, come sempre in questi casi, le scorte sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.