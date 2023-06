Questa stampante portatile bluetooth ti stupirà: coupon Amazon

Se sei sempre in movimento e hai bisogno di una stampante portatile che si adatti al tuo stile di vita dinamico, non cercare oltre. Oggi ti presentiamo un’offerta imperdibile su Amazon: una stampante termica tascabile con uno sconto del 30%.

Utilizzando il codice promozionale VH9LSL9I in pagina o prima del pagamento, potrai acquistare questo incredibile dispositivo ad un prezzo ancora più conveniente.

Stampante portatile bluetooth: la porti in tasca e stampi dove vuoi

Una delle caratteristiche più apprezzate di questa stampante tascabile è la sua leggerezza e la facilità di trasporto. Con una larghezza di carta di 57 mm, è compatta e si adatta facilmente alla tua borsa o tasca. Non dovrai più preoccuparti di dover cercare una stampante quando sei in viaggio o fuori dall’ufficio. Sarai sempre pronto a stampare ciò di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno.

La stampante supporta la connessione wireless Bluetooth tramite un’applicazione sul tuo smartphone. Che tu abbia un dispositivo Android o iOS, potrai facilmente collegarti e stampare ovunque ti trovi. Inoltre, se preferisci una connessione USB, la stampante è compatibile con Windows e Mac, offrendoti ancora più opzioni per soddisfare le tue esigenze di stampa.

Una delle grandi caratteristiche di questo oggetto è che funziona senza inchiostro. Grazie alla tecnologia di stampa termica avanzata, non avrai più bisogno di preoccuparti delle cartucce di inchiostro. Risparmierai tempo e denaro, senza sacrificare la qualità di stampa. La testina di stampa offre un effetto nitido e duraturo, garantendo che ogni stampa sia di alta qualità.

Con una batteria al litio integrata da 1000 mAh, una volta caricata completamente, puoi stampare fino a 4 rotoli di carta di seguito senza problemi. Inoltre, la porta di ricarica universale USB rende la ricarica semplice e comoda, senza bisogno di adattatori o cavi complicati.

La versatilità è infine una caratteristica fondamentale di questa stampante tascabile. Puoi stampare tutto ciò che desideri: foto, immagini, ricevute, promemoria, note, etichette, adesivi e altro ancora. Inoltre, grazie al riconoscimento del testo OCR, l’immagine può essere rapidamente convertita in testo modificabile, semplificando ulteriormente il tuo lavoro.

Non lasciarti sfuggire questa offerta eccezionale sulla stampante termica tascabile su Amazon. Con il 30% di sconto applicando il codice promozionale VH9LSL9I, avrai la possibilità di portare con te una stampante portatile che ti permetterà di stampare sempre e ovunque. Non importa se sei in viaggio di lavoro, in vacanza o semplicemente fuori casa, questa stampante tascabile sarà il tuo compagno ideale.

