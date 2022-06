Questa stazione a soli 5€ ti permette di ricaricare i DualSense PS5

Se sei un fortunatissimo possessore di PlayStation 5 (PS5) e vuoi un modo pratico ed immediato per ricaricare i tuoi DualSense non puoi non approfittare di questa incredibile offerta. A soli 5€, ti porti a casa una stazione completa per la ricarica rapida di due controller contemporaneamente: nel giro di due ore, saranno già pronti all’uso.

Stazione di ricarica DualSense PS5: come funziona e perché conviene

Quante volte ti sei trovato a dover collegare il cavo del tuo DualSense alla PS5 per un’improvvisa batteria scarica? Grazie a questa stazione di ricarica non dovrai più preoccuparti di rimanere “a secco”: dotata di due dongle USB-C, puoi comodamente posizionare i tuoi controller per essere sicuro che siano sempre completamente carichi.

Non preoccuparti di rovinare la batteria, perché la ricarica si interrompe automaticamente quando viene raggiunta la massima carica possibile. Grazie al chip di protezione integrato, inoltre, sei al sicuro da eventuali sovraccarichi, sovratensioni, surriscaldamenti e danni da cortocircuito.

Con un design pratico e snello, che richiama quello di PS5, non sarà un oggetto ingombrante e troverà facilmente spazio di fianco alla tua console. La confezione include una stazione di ricarica, un cavo da USB-C a USB-A e il manuale di istruzioni.

Tutto questo può essere tuo al prezzo speciale di soli 4,99€, praticamente nulla per avere la massima comodità possibile e non perdere tempo durante le tue sessioni di gioco. Con la spedizione offerta da Amazon Prime, sarà a casa tua nel giro di pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.