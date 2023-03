Questa tavoletta grafica Xiaomi ti costa niente con gli sconti Amazon

Oggi non perdere l’occasione di acquistare la tavoletta grafica Xiaomi in sconto a 21,99 euro invece di 29,99 grazie alle Offerte di Primavera.

Stiamo parlando di uno sconto imperdibile per un dispositivo che ti permetterà di scrivere e disegnare con facilità e precisione spendendo veramente pochissimo. Acquistandolo adesso potrai riceverlo già domani grazie alla spedizione Prime.

Tavoletta grafica Xiaomi in offerta: come funziona

La tavoletta grafica Xiaomi ha uno schermo LCD personalizzato con una scrittura blu-verde e un display chiaro, che ti offre un’esperienza di scrittura simile a quella della carta tradizionale, ma con la fluidità di uno schermo LCD morbido e flessibile, che ti permette di regolare lo spessore della scrittura in base alla pressione esercitata

Il grande vantaggio è che puoi scrivere sul display anche con le dita o con altri oggetti senza problemi o usare la penna in dotazione per ottenere risultati migliori.

Lo schermo è a basso consumo energetico, usando solo una piccola quantità di energia quando viene cancellato. La batteria a bottone inclusa dura fino a 365 giorni se cancelli lo schermo 100 volte al giorno. Cancellare ciò che vedi su display è facile e veloce e ti permette di ricominciare quando vuoi.

Questa tavoletta grafica Xiaomi vanta infine un design sottile e leggero, che rende comodo impugnare la penna sia per le mani grandi che per le piccole. La penna pesa solo 7 grammi e non ti stanca la mano anche se la usi per molto tempo.

Non perdere allora questa fantastica offerta su Amazon e acquista la tavoletta grafica Xiaomi a soli 21 euro. L’offerta è a tempo limitatissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.