Queste OnePlus Buds Pro sono inarrivabili (-11%)

Se sei alla ricerca di un paio di cuffie true wireless veramente fenomenali non puoi perderti queste OnePlus Buds Pro in promozione su Amazon. Grazie al ribasso del 11% hai l'occasione di portartele a casa con appena €131,80 il che non è male. Ancora più conveniente è il fatto che puoi pagarle con finanziamento a tasso zero, per questa opzione non devi far altro che scegliere Cofidis tra le varie modalità presenti al checkout.

Ti informo che per altro sono attivi i servizi Prime quindi se possiedi un abbonamento le ricevi senza alcun costo aggiuntivo in pochissimo tempo.

OnePlus Buds Pro: le wearable che non ti aspettavi

Bellissime dal punto di vista estetico in questa colorazione nera opaca, le OnePlus Buds Pro sono delle true wireless senza mezzi termini. Infatti hanno dalla loro la garanzia di essere state prodotte da una società che in termini di qualità non ha niente da ridire. In più basta leggere qualche recensione su lo stesso e-commerce per capire che sono fatte apposta per te.

Appartengono alla tipologia in ear quindi si adattano alle tue orecchie mediante delle punte in silicone morbidissimo. Non puoi avere dubbi sulla loro comodità e soprattutto sulla loro stabilità dal momento che una volta che le indossi non si muoveranno fin quando non le toglierai tu stesso.

Al loro interno hanno integrati degli altoparlanti di ultima generazione con tanto di cancellazione del rumore intelligente e adattiva così non solo ascolti la musica in modo puro ma se devi effettuare qualche telefonata puoi contare su una qualità eccezionale. Non mancano poi all'appello una certificazione IP55 che le rende perfette anche da utilizzare in palestra e all'aperto e il Bluetooth 5.2 per connessioni di elevata qualità.

Infine, ti informo che con la Warp Charge ti puoi godere fino a 38 ore di riproduzione e se rimane a secco in appena 10 minuti guadagni 10 ore di ascolto extra.

Acquista subito le tue OnePlus Buds Pro su Amazon a soli €131,80. Le spedizioni sono completamente gratuite se possiedi un abbonamento Prime e realizzate in pochissimo tempo.