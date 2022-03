Queste wearable di OPPO in sconto sono quelle da acquistare (-40%)

Se sei alla ricerca di un paio di wearable che ti possano stupire, stai tranquillo che sei fai affidamento sulle OPPO Enco Free 2 non puoi avere risentimenti. Sono eccezionali sotto tutti i punti di vista ma poi vuoi mettere, con lo sconto in corso le paghi quasi a metà prezzo.

Non è un mistero che su Amazon, infatti, siano soggette di un ribasso del 40% che ti fa concludere un affare. Con appena 77,99€ te le porti a casa ma se ti piacciono non pensarci troppo perché anche se l’offerta continua, le scorte potrebbero terminare.

Le spedizioni, come sempre, non sono un problema se hai Prime visto che sono gratuite e istantanee.

Wearable OPPO: con loro nelle orecchie la musica cambia regole

Lo so che credermi sulla parola ti risulta difficile, ma io non ci guadagno niente nel convincerti soprattutto perché se sei qua, evidentemente le vuoi anche tu. Queste true wireless sono di una qualità assoluta e se sei in cerca del meglio, allora scoprile all’istante.

Appartengono alla tipologia in ear e sono comodissime da utilizzare per ore e ore senza mai preoccuparti. Tanto sono comode dopo un po’ ti scordi averle all’orecchio e ti permettono di fare di tutto e di più. Conta che le utilizzi anche durante l’attività fisica visto che sono impermeabili.

Altoparlanti di prima categoria abbinati al Bluetooth 5.2 che non hai mai sperimentato. Li colleghi sia su Android che iOS e la musica cambia letteralmente grazie ad un alta definizione che ti stupisce. Merito anche della cancellazione dei rumori che ti torna utile in fase di chiamata.

Che altro dirti se non che la batteria ti regala fino a 30 ore di utilizzo.

Acquista al volo queste wearable OPPO e vedrai che non potrai pentirtene, in promozione su Amazon sono un acquisto da fare ad occhi chiusi. Spendi solo 77,99€ ma poi sei soddisfatto a vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.