Questi 2 set LEGO costano solo 22€!

Sei pronto ad approfittare di un’offerta in grado di creare ore e ore di divertimento? Grazie allo sconto Amazon, infatti, potrai avere sia il set LEGO Creator Dinosauro che il Super Robot a un prezzo davvero conveniente. Parliamo di soli 22,80€ per entrambi i set LEGO!

2 set LEGO a un prezzo assurdo!

I set LEGO in questione sono adatti a bambini dai 6 anni in su che offrono un’infinità di possibilità di divertimento e avventura. Il set LEGO Creator Dinosauro 3in1 è un’autentica meraviglia per gli amanti dei dinosauri, offrendo oltre 160 mattoncini per creare un T-rex giocattolo sorprendentemente realistico e dettagliato.

Il dinosauro giocattolo, dotato di occhi arancioni luminosi, articolazioni mobili, possenti artigli e una bocca apribile con denti aguzzi, può essere trasformato in due altri entusiasmanti dinosauri giocattolo: un feroce Pterodattilo e un possente Triceratopo. Inoltre, il kit include anche i resti dell’ultimo animale divorato dal dinosauro, rappresentati da una gabbia toracica da assemblare utilizzando i mattoncini LEGO.

Questo bundle include anche il set LEGO Super Robot 3in1, una scelta eccellente per i bambini che adorano l’universo dei giocattoli creativi. Con oltre 100 mattoncini, offre la possibilità di costruire un robot, un drago e un aeroplano giocattolo.

Il robot giocattolo LEGO è completamente snodato, con teste, gambe, piedi, braccia, mani e ali che possono essere modellate in varie posizioni. Il drago giocattolo presenta anche parti snodabili per un’esperienza di gioco dinamica, mentre l’aereo giocattolo offre ali regolabili per acrobazie aeree.

Questa è un’offerta imperdibile per chi vuole regalare ai propri bambini un mondo di avventure e divertimento. Compra ora entrambi i set LEGO per soli 22,80€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.