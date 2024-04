Questi AURICOLARI XIAOMI costano 19€ grazie all'offerta Amazon!

Xiaomi è la regina dei device economici ma di altissima qualità. E grazie a quest’offerta Amazon potrai avere degli auricolari del brand a un prezzo veramente folle. Parliamo delle Xiaomi Redmi Buds 4 Active, ora ad appena 19,99€ grazie al ribasso del 33%!

Tutte le caratteristiche degli auricolari Xiaomi

Dotati di driver da ben 12 mm, gli auricolari Redmi Buds 4 Active offrono una qualità audio che ti sorprenderà. Il comparto audio è stato curato da Xiaomi Acoustic Lab, il ché garantisce un suono molto bilanciato, adatto a qualsiasi genere musicale.

Una delle caratteristiche migliori è la cancellazione del rumore per le chiamate, grazie alla quale i microfoni eliminano le interferenze e il rumore di fondo, assicurando che tutte le tue chiamate e i tuoi audio siano privi di rumore di fondo.

Con una durata della batteria fino a 28 ore, con la custodia di ricarica, potrai goderti la tua musica o effettuare chiamate per l’intera giornata senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. E la ricarica rapida, che garantisce un’ora di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica, è l’ideale per i momenti in cui sei di fretta.

Dotati di Bluetooth 5.3 per una connessione stabile, questi auricolari Xiaomi sono inoltre impermeabili con certificazione IPX4, resistenti a pioggia, sudore e polvere, rendendoli adatti a qualsiasi condizione atmosferica e attività sportiva.

Infine, dispongono di controlli touch grazie ai quali puoi gestire la riproduzione musicale, le chiamate e attivare l’assistente vocale con un semplice tocco. Sono inoltre compatibili con Google Assistant e Siri, offrendo un controllo ancora più comodo e funzionale

Non perdere l’opportunità di far tuoi gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Active a soli 19,99€ invece dei classici 29,99€!