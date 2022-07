Questi PC sono in offerta a PREZZI FOLLI: Prime Day 2022

Torna il Prime Day su Amazon, con una marea di sconti su tante categorie differenti. La tecnologia è la vera protagonista del 2022, con tanti dispositivi in offerta con sconti davvero interessanti. In questo articolo vi segnaliamo alcuni PC portatili in offerta su Amazon, 4 modelli per tutte le tasche e con sconti fino al 44%.

Molti utenti attendono proprio questi 2 giorni di sconti per fare un upgrade tecnologico. Per chi cerca un nuovo portatile prestante e versatile, ecco alcuni modelli che assecondano le esigenze di buona parte degli utenti.

PC in OFFERTA al Prime Day 2022

HUAWEI MateBook D 15 (-44%)

Quasi dimezzato il prezzo del MateBook D, con schermo da 15.6 pollici e processore Ryzen di ultima generazione. Windows 11, 512GB di SSD e Wi-Fi completano l’ottima dotazione hardware. Per il Prime Day, questo notebook è disponibile in offerta su Amazon a 449€ invece di 799€

HP Pavilion 15 (-32%)

I portatili HP sono sempre tra i più acquistati, grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo. In occasione del Prime Day 2022 questo modello oggi è disponibile in offerta su Amazon a 679€ invece di 999,99€

LG Gram 16Z90P (-44%)

Schermo 16 pollici IPS, 16GB di RAM e processore i7, sono solo alcune delle eccellenti caratteristiche hardware del nuovo LG Gram. Anche il design fa parte dei punti di forza, grazie ad un peso estremamente ridotto nonostante l’ampio display. Oggi LG Gram 16 è disponibile in offerta su Amazon a 449€ invece di 799€.

Acer Aspire 5 (-28%)

Anche Acer prende parte agli sconti del Prime Day con il suo Aspire 5. Il processore Ryzen 7 5700U è affiancato da 16GB di RAM, per offrire prestazioni incredibili in ogni momento. Questo modello oggi è disponibile in offerta su Amazon a 589€ invece di 819,99€

