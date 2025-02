Questo Access Point WiFi copre fino a 400 metri quadri: è in offerta su Amazon

Con Tenda I27 puoi avere un access point WiFi pratico e veloce per garantire il meglio della copertura in tutta la casa o in ufficio. Oggi è in sconto al prezzo eccezionale di soli 63,99 euro invece di 79,99 con spedizione Prime inclusa e consegna in un giorno.

Tenda I27: le caratteristiche dell’access point WiFi

Il Tenda I27 è un access point dotato di tecnologia WiFi 6 che permette di raggiungere elevate velocità e supportare fino a 80 dispositivi contemporaneamente senza compromettere la qualità della connessione.

La copertura è impressionante, grazie a antenne integrate ad alto guadagno 4dBi e a un amplificatore di segnale indipendente che garantisce una trasmissione stabile su 400㎡, eliminando le zone morte sia a casa che in ufficio. Grazie al roaming senza interruzioni potrai spostarti da una stanza all’altra senza perdere la connessione, con l’ottimizzazione RF-automatica che riduce le interferenze con altri dispositivi.

Dal design compatto ed elegante, l’installazione è semplicissima e puoi montarlo sia a soffitto che a parete. Per gestirlo, potrai sfruttare l’interfaccia web e l’apposita app Tenda CloudFi, da cui controllare facilmente impostazioni, sicurezza e connessioni.

Tenda I27 è un access point WiFi 6 potente, facile da installare e con una copertura eccezionale perfetta per casa, ufficio o qualsiasi ambiente. Acquistalo adesso a soli 63,99 euro invece di 79,99.