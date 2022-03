Questo adattatore USB-C per Macbook completo di tutto è tuo a soli 29€

Se hai bisogno di rendere il tuo MacBook Air o Pro compatibile con diversi dispositivi, allora non puoi che approfittare di questo adattatore USB-C in offerta: a soli 29,99€ grazie ad uno speciale coupon automatico.

Ti basta infatti aggiungerlo al carrello, effettuare il check-out e riceverai uno sconto del 50% prima del pagamento. Il risparmio rispetto al prezzo di listino per un prodotto senza dubbio utile è notevole.

Adattatore USB-C 8-in-2 per Macbook Air e Pro: le caratteristiche

L’adattatore USB-C 8-in-2 per MacBook Air e Pro che ti proponiamo oggi punta ad estendere la connettività solitamente limitata di questi dispositivi, mettendoti a disposizione un range di opzioni veramente niente male. Compatibile con MacBook Air 2020/2019/2018 e MacBook Pro 2020/2019/2018-2016, si tratta di un hub che include:

1 porta HDMI 4k

1 porta Ethernet RJ45

1 porta USB 3.0

1 porta USB 2.0

1 slot per schede SD

1 slot per schede TF

1 porta di ricarica USB-C

1 porta di trasferimento dati USB-C

Costruito in lega di alluminio si presenta con un design che ben si adatta al tuo Macbook: è facile da usare, si connette immediatamente al sistema dandoti subito la possibilità di sfruttare le risorse che mette a disposizione. Puoi utilizzare la porta HDMI 4k per collegarlo ad un televisore, a un proiettore, ad un monitor e così via.

La doppia porta USB-C femmina, una in Thunderbolt 3 come l’originale, supporta la trasmissione dati fino a 40 Gbps e fino a 100W di potenza. Grazie alla porta Ethernet invece puoi sfruttare la velocità di trasmissione garantita dal protocollo RJ45, da 100 a 1000 Mbps.

Insomma, si tratta di un accessorio senza dubbio fondamentale per estendere la connettività del tuo Macbook e migliorare la tua produttività. Grazie al coupon automatico che si applica direttamente al check-out, puoi acquistare questo adattatore USB-C a soli 29,99€. Spedito con Amazon Prime, ti arriverà a casa nel giro di massimo due giorni se sei abbonato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.