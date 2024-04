Questo aspirapolvere Ariete costa solo 44€ con lo SCONTO eBay!

Per pulire la tua casa con la comodità che solo un’aspirapolvere elettrico può dare, non servono centinaia di euro! Grazie all’offerta eBay, infatti, potrai far tua Ariete Handy Force a un prezzo di appena 44,99€, grazie allo sconto del -25%! Scopriamo tutte le sue peculiarità e le motivazioni dietro alle quali dovresti scegliere lui invece che altri aspirapolveri.

Tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere elettrico Ariete

Nonostante il suo peso di soli 2 kg, l’aspirapolvere Handy Force di Ariete è dotato di una potenza aspirante di 600 W, in grado di catturare efficacemente polvere, sporco e detriti di ogni tipo. La sua tecnologia ciclonica separa lo sporco dall’aria, mantenendo il filtro pulito per una potenza costante nel tempo.

Ma c’è di più: questo aspirapolvere è un 2 in 1, trasformandosi facilmente da scopa elettrica a aspirabriciole con un semplice clic. Con gli accessori inclusi, come il tubo telescopico in alluminio e le diverse spazzole, è in grado di affrontare ogni angolo e superficie con precisione.

La facilità di svuotamento del serbatoio è un altro vantaggio: con una capacità di 0,5 litri, si svuota facilmente grazie al design a sgancio rapido, eliminando la necessità di sacchetti di polvere costosi e ingombranti.

E per adattarsi a ogni tipo di pavimento, questo aspirapolvere è dotato di spazzole speciali: dalle setole morbide per pavimenti duri che non graffiano, alle spazzole per tappeti che puliscono in profondità senza danneggiare le fibre.

Con le sue molteplici funzioni e gli accessori inclusi, l’aspirapolvere Ariete ti aiuterà a mantenere la tua casa pulita e sana in modo semplice e veloce.

Rendi le tue pulizie domestiche una passeggiata con l’aspirapolvere Ariete Handy Force a soli 44,99€!