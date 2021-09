Questo aspirapolvere senza fili è pazzesco, in offerta ancora di più

Se sie alla ricerca di un aspirapolvere senza fili che possa rimpiazzare il tuo vecchio modello una volta per tutte, ti trovi nel posto giusto. Il modello di IAB è in promozione su Amazon a soli 99,99€. Un vero affare se consideri che il ribasso del 38% ti permette di risparmiare ben 60€ sul prezzo di listino.

Lo ricevi a casa in modo veloce e gratuito in tutta Italia.

Aspirapolvere senza fili: con IAB non ne sbagli una

L'aspirapolvere senza fili di IAB è un vero spettacolo. Completa di tutto ti permette di pulire la casa senza difficoltà, velocemente e soprattutto a fondo. Inoltre è un vero risparmio dato che elimina l'esigenza di ricorrere ai sacchetti.

Con il suo corpo super leggero, la passi sui pavimenti, sui tappeti ed elimini ogni tipo di sporco. Infatti il motore ciclonico aspira via anche le briciole più minute e se in casa hai degli animali domestici, elimini tutti i loro peli senza dover stare lì con aggeggi secondari. Come ti anticipavo è sprovvista di sacchetto, infatti, con un solo click svuoti il contenitore e la fai tornare operativa in quattro e quattr'otto.

In termini di autonomia, invece, puoi fare affidamento su una batteria con 50 minuti d'indipendenza, il che è favoloso.

Se sei rimasto sorpreso, allora acquista questa aspirapolvere senza fili su Amazon a soli 99,99€. La ordini e diventa tua in pochissimi giorni. Le consegne sono gratuite sia per i clienti standard che per i membri Prime.