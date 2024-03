Questo cellulare in offerta resiste a TUTTO e la batteria dura 17 giorni

Parliamo di un oggetto quasi d’altri tempi ma con caratteristiche del tutto moderne, se non in alcuni casi addirittura superiori a quelle di molti smartphone. TCL 3189 è infatti un cellulare rugged pensato per resistere a qualsiasi imprevisto, anche nelle situazioni più calde e pericolose.

Un vero e proprio mostro di resistenza, dotato di una batteria che ti assicura fino a 17 giorni di autonomia, che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 69 euro.

TCL 3189: il cellulare che non teme, davvero, niente

Dotato di certificazione IP68, questo telefono è impermeabile e resistente agli urti, garantendo prestazioni affidabili anche nelle condizioni più estreme. Il cellulare può resistere infatti a cadute da una altezza fino a 2 metri su superfici dure, oltre a essere resistente alla polvere e alla sabbia. I materiali resistenti antigraffio assicurano che il telefono rimanga in perfette condizioni nonostante le avventure all’aperto più impegnative.

La batteria ad alta capacità è un punto di forza da non sottovalutare: fino a 32 ore di chiamate continue e fino a 17 giorni di autonomia in standby. Per le emergenze, il TCL 3189 è dotato anche di un comodo tasto SOS che consente di chiamare rapidamente i numeri di emergenza in caso di necessità. Inoltre, la torcia LED integrata può essere attivata con la semplice pressione di un tasto.

Con la sua fibbia anticaduta staccabile, è possibile agganciare facilmente il TCL 3189 alle fasce dello zaino. Puoi usarlo naturalmente anche nella vita di tutti i giorni, magari come telefono secondario, ma è chiaro che il focus è quello di un utilizzo in escursione e all’aperto.

Approfitta quindi dello sconto Amazon e portatelo a casa a soli 69 euro.