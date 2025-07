Questo condizionatore portatile Electrolux è Esclusiva Amazon e SOTTOCOSTO

Rimani fresco per tutta l’estate senza opere di muratura. Insomma, sei in affitto o abiti sulla facciata principale del palazzo e non puoi montare un climatizzatore? Con questo condizionatore portatile di Electrolux hai risolto ogni goccia di sudore. È un prodotto in esclusiva Amazon e ora protagonista del Prime Day 2025. Con il 45% di sconto il prezzo viene triturato e tu lo metti nel carrello a 299 euro, non perdere tempo e fallo tuo.

Il condizionatore portatile Comfort 600 di Electrolux è una soluzione intelligente ed efficiente per eliminare il caldo e l’afa sia dalla tua casa che dal tuo ufficio. Grazie alle sue dimensioni compatte e all’assenza di un motore esterno, puoi metterlo ovunque e spostarlo anche di stanza e in stanza per raffrescare tutto l’ambiente in modo semplice e veloce. Funziona in modo elementare: lo accendi e lui inizia a fare il suo dovere. L’unica accortezza? Ha un tubo che va sistemato fuori la finestra per permettergli di eliminare l’aria calda. Tuttavia non occorre far tagliare il vetro visto che esistono sistemi intelligenti come questo qui su Amazon.

Tornando a noi, il prodotto è dotato di 3 modalità di funzionamento: raffreddamento, ventilazione e deumidificazione per risolvere ogni genere di problema. Puoi impostare anche diverse velocità o la modalità sleep per non farne a meno durante la notte. Con una potenza pari a 9000 BTU, le temperature si abbassano in modo graduale ed effettivo per consentirti un respiro leggero in questa stagione sempre più torrida. Anche il consumo energetico è ottimizzato così risparmi fino al 28% di energia rispetto a un modello più tradizionale e arrivi più contento a fine mese. Infine, scarica l’app sul tuo smartphone e usala come telecomando per una comodità in più.

Metti nel carrello a soli 299 euro su Amazon il tuo condizionatore portatile Comfort 600 di Electrolux, un prodotto in esclusiva che trovi scontato del 45% con il Prime Day 2025.