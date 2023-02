Questo è il tuo segno per cambiare: con Fastweb Casa, hai TUTTO INCLUSO

Se vuoi cambiare operatore Internet ma non sai da che parte iniziare né a chi rivolgerti, questo è il tuo segno per scegliere Fastweb Casa: l’unica offerta dove hai tutto incluso, dalla Fibra Ultraveloce alle chiamate illimitate, dall’Internet Box con Wi-Fi di ultima generazione e Alexa integrata all’Assicurazione Assistenza Casa. Tutto racchiuso in un prezzo piccolissimo: solamente 29,95 euro al mese, se scegli di abbonarti online.

Perché Fastweb Casa è l’offerta da prendere al volo

Cosa c’è di meglio che navigare in rete senza rallentamenti, fastidiosi caricamenti o buffering di qualsiasi tipo? Con la nuova offerta Fastweb Casa, non dovrai più preoccuparti di nulla perché dalla tua parte hai la velocità garantita di una Fibra Ultraveloce. Per non parlare delle chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali che – nonostante ormai gli smartphone abbiano sostituito i telefoni fissi – possono sempre fare comodo.

Incluso nel prezzo dell’offerta c’è anche l’Internet Box NeXXt di Fastweb. Design innovativo e moderno che si integra in tutti gli ambienti, questo Internet Box non è solo bello da vedere ma è anche funzionale: stabilità e copertura in ogni angolo della casa sono assicurati grazie al Wi-Fi 6 di ultima generazione. Con Alexa integrata gestisci la connessione e i tuoi dispositivi IoT anche con la voce, mentre navighi in tutta sicurezza grazie alla protezione da virus, malware, phishing, spyware, adware, ransomware e Parental Control per i più piccoli.

Hai un imprevisto e hai bisogno di assistenza? La quota mensile di 29,95 euro include anche l’assicurazione Assistenza Casa di Quixa, Avrai a tua disposizione, 24 ore su 24, i migliori professionisti per proteggere e tutelare la tua casa da danni o imprevisti. L’assicurazione casa è gratuita e si rinnova di anno in anno fino alla durata della tua offerta.

Scegliendo Fastweb non solo risparmi, ma fai anche del bene al Pianeta. La società ha tra i suoi obiettivi entro il 2025 quello di diventare totalmente carbon neutral: perciò dal 2021 compensa tutte le sue emissioni con progetti di forestazione e di investimento in energie rinnovabili, mentre dal 2022 compensa anche l’utilizzo dei servizi da parte dei clienti, rendendo tutti gli abbonamenti Fastweb a “Zero emissioni CO2”.

Fastweb Casa è senza costi nascosti e sena vincolo di durata: nessuna sorpresa in fattura, solo costi trasparenti e chiari e la libertà di scegliere in autonomia quanto rimanere. Approfitta della nuova offerta oppure provala per 30 giorni prima di decidere. Ricapitoliamo l’offerta: a soli 29,95 euro al mese otterrai la Fibra Ultraveloce di Fastweb, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa, corsi Fastweb Digital Academy, attivazione linea, assicurazione Casa Quixa.

