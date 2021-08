Questo è lo smartwatch che deve stare al tuo polso (-39%)

Se sei alla ricerca di uno smartwatch non puoi non prendere in considerazione il IOWODO R3Pro. Disponibile su Amazon lo paghi persino una sciocchezza grazie al ribasso del 39%. Se ne approfitti, infatti, te lo porti a casa a soli 27,99€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

IOWODO R3Pro: uno smartwatch completo di tutto

Lo smartwatch Iowodo R3Pro ha tutto al posto giusto: ti offre il massimo del comfort con una spesa minima e soprattutto non ti delude. Disponibile in colorazione nera lo abbini a ogni tuo outfit e sta bene sia agli uomini che alle donne.

Con la cassa quadrata in vetro e il display da 1,5 pollici non puoi lamentarti della visione. Questa è infatti chiara e nitida così che tu possa leggere le informazioni anche in piena luce. Ovviamente il pannello lo personalizzi con i vari quadranti disponibili ed è totalmente touch.

All'interno ha integrati diversi sensori che servono a tener sotto controllo sia la salute che l'allenamento. Vista la semplicità di utilizzo, con un solo tap della mano hai a portata di mano numerosi dati importantissimi.

Non mancano ovviamente le notifiche smart che ti fanno rimanere in contatto con il mondo. Hai anche gli avvisi di chiamata così non ne perdi neanche più una.

Dimentico qualcosa? Ah certo! È impermeabile e vanta una batteria che dura giorni e giorni per non dover stare sempre lì in cerca di cavi e cavetti.

Acquista subito questo smartwatch di IOWODO su Amazon a soli 27,99€, è un vero affare. Se sei abbonato Prime lo ricevi in sole 24 o 48 ore in base alla tua posizione. Se invece sei cliente standard puoi sempre scegliere le spedizioni nei punti di ritiro. In questo modo hai le consegne gratuite e non spendi neanche un euro in più.