Questo fantastico Set LEGO di Star Wars CROLLA del -20% grazie a questo Sconto!

Se sei alla ricerca del regalo perfetto per un fan di Star Wars, non cercare oltre. Il LEGO 75347 Star Wars TIE Bomber Model Building Kit è un’opzione eccezionale che farà brillare gli occhi dei fan di Star Wars di tutte le età. E la buona notizia è che in questo momento è disponibile su Amazon con uno sconto esclusivo, quindi puoi portartelo a casa a 51,99€ invece di 64,99€!

Tutte le caratteristiche del set LEGO Star Wars

Questo kit di costruzione LEGO è progettato per consentire ai bambini dai 7 anni in su di costruire il loro proprio TIE Bomber, l’iconico caccia stellare dell’Impero Galattico. Con 282 pezzi, questa costruzione offre un’esperienza coinvolgente e creativa.

Le caratteristiche principali di questo set includono un modello accurato e dettagliato del TIE Bomber, una minifigure di Darth Vader con la sua spada laser iconica e un adorabile Droide Gonk. Questi elementi contribuiscono a creare un’esperienza di gioco immersiva che permette ai fan di ricreare scene emozionanti da Star Wars, proprio come nel film “L’Impero colpisce ancora”.

Il TIE Bomber LEGO dispone di una cabina di pilotaggio apribile, spazio per una minifigure, un vano testata con una funzione di lancio, spazio per 4 bombe (che sono incluse nel set) e 2 shooter per un’azione spettacolare.

Inoltre, il kit include una minifigure del Vice Ammiraglio Sloane e un pilota di TIE Bomber, ognuno con il proprio blaster. Il carrello incluso nel set può essere utilizzato per trasportare le bombe al TIE Bomber, rendendo il gioco ancora più coinvolgente.

Questo kit LEGO è un’ottima idea regalo di Natale per gli appassionati della saga classica di Star Wars e per chi ama i gadget e i veicoli giocattolo da collezione di LEGO Star Wars. Non perdere l’opportunità di portare a casa questo fantastico set a a 51,99€ invece di 64,99€.