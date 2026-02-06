Questo giradischi ha l'aspetto vintage ma funzioni TECH, occasione Amazon

La musica fa parte della tua vita? Non rinunci ad acquistare i vinili dei tuoi artisti preferiti? Ascolta finalmente i brani che ami con un giradischi tutto speciale. Il modello di 1 BY ONE ha un aspetto vintage, ma lo usi anche in modo moderno: è dotato di Bluetooth e porta AUX per un’esperienza senza limitazioni. Bello, funzionale e un’idea regalo pazzesca. Compralo ora che è in sconto su Amazon: ribassato del 21%, lo fai subito tuo a soli 189,99€.

Giradischi vintage: in casa non può mancare

Avere dei vinili in casa fa sempre una bella figura, tuttavia questi dischi son fatti per suonare quindi perché lasciali solo in esposizione? Se non hai un vecchio giradischi a casa, puoi rimediare con un modello bellissimo e altrettanto funzionale. Nonostante il suo design sia elegante e dal feeling vintage, funziona in modo moderno e si trasforma in un prodotto da utilizzare in più modalità.

Il dispositivo ideato da 1 BY ONE, dunque, è realizzato in legno e metallo e puoi posizionarlo ovunque perché è sempre bello da vedere, anche quando non è utilizzato. Con la sua predisposizione, accoglie sia vinili da 33 che da 45 RPM, ma non solo. Quali sono i dettagli che ne giustificano il prezzo? Questo prodotto è dotato di 3 caratteristiche da non sottovalutare:

autentico sistema a cinghia con piatto di alluminio pressofuso per una stabilità nella rotazione;

con piatto di alluminio pressofuso per una stabilità nella rotazione; contrappeso regolabile per un tracciamento accurato dei vinili;

per un tracciamento accurato dei vinili; Stilo Audio-Technica con punta di diamante per riprodurre un suono ricco e nitido.

Come utilizzare il dispositivo 1 BY One

Per sfruttare al meglio il tuo nuovo giradischi, non solo lo utilizzi nel modo più classico ma anche in altre due modalità:

il prodotto è dotato di Bluetooth per connetterlo al tuo smartphone e ascoltare qualunque brano; entrata AUX per connetterlo tramite cavi a diversi dispositivi.

A coronare tutta l’esperienza, c’è il sistema di altoparlanti integrati di ottima fattura.

L’offerta Amazon

Con il ribasso del 21%, il giradischi di 1 BY One è più economico che mai. Se sei interessato, non fartelo sfuggire e compralo subito a soli 189,99€.