Questo Hard Disk esterno da 2TB per Mac è tuo con un forte sconto

L’Hard Disk esterno da 2 TB Western Digital WD per Mac è in offerta su Amazon al prezzo eccezionale di soli 81,50 euro. L’accessorio è venduto da un venditore terzo estremamente affidabile e ti arriverà a casa nel giro di pochissimi giorni.

Specificatamente pensato per dispositivi Mac, l’hard disk offre una compatibilità perfetta con il sistema della mela morsicata: una volta collegato, è sufficiente trascinare i file o impostare un programma di backup con Time Machine per proteggere tutti i tuoi contenuti. Foto, video, brani musicali e documenti saranno protetti dal sistema My Passport for Mac.

Western Digital WD: le caratteristiche dell’Hard Disk esterno da 2TB per Mac

La confezione del Western Digital WD include cavi USB-C e USB-A in modo che sia perfettamente compatibile sia con i Mac del presente che quelli del passato. Il sistema My Passport for Mac ti garantisce che i contenuti vengano protetti da una password da te scelta e puoi anche impostare un orario di backup sincronizzato con Time Machine.

La protezione è assicurata dalla crittografia hardware integrata AES a 256 bit che, insieme alla parola chiave che avrai scelto, potrai mettere in sicurezza i contenuti della tua vita digitale. L’interfaccia USB SuperSpeed ti permette di eseguire il backup rapido dei dati che preferisci, mentre con il software WD Discovery puoi anche connetterti ai social media e ai servizi di cloud storage.

Dal punto di vista estetico, l’hard disk esterno è costruito con ottimi requisiti in termini di resistenza e affidabilità a lungo termine. In ogni caso, la garanzia di 3 anni ti permette di dormire sogni tranquilli in caso di problemi.

Naturalmente, se vorrai, potrai utilizzarlo anche con un PC Windows. Ti basta formattarlo per il sistema Microsoft oppure, seguendo una delle tante guide su internet, potrai creare due partizioni diverse, una per Mac l’altra per Windows.

Come vedi insomma si tratta di un oggetto estremamente versatile ed efficiente, che può essere tuo in offerta eccezionale a soli 81 euro, con uno sconto del 29% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.