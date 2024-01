Questo Incredibile set LEGO costa solo 16€!

I giovani esploratori dai 5 anni in su possono tuffarsi in affascinanti scenari acquatici grazie al set LEGO City La barca di salvataggio dei pompieri. Questo completo kit include un gommone, una nave dei vigili del fuoco galleggiante e un jetpack, garantendo un’ampia varietà di avventure realizzabili.

La barca dei pompieri è dotata di un estintore che lancia elementi acqua LEGO per simulare l’estinzione delle fiamme, mentre il jetpack si propone come un modo particolare per raggiungere luoghi altrimenti difficili da accesso. Entrambi i veicoli, il gommone e la nave dei pompieri, sono progettati per galleggiare, consentendo ai giovani costruttori di sperimentare avventure realistiche anche sull’acqua.

Attraverso la guida digitale nell’app LEGO Builder, facilmente accessibile su smartphone e tablet, i bambini possono esplorare il set da diverse angolazioni durante la fase di costruzione, arricchendo l’esperienza creativa.

Questo set apre la porta all’immaginazione, consentendo ai bambini di inventare infinite storie e avventure. Possono simulare situazioni come lo spegnimento di un incendio in mare, il salvataggio di un animale in pericolo o semplicemente godersi una rilassante giornata in spiaggia. La creatività trova libero sfogo da sempre grazie a LEGO e questo set ne è un esempio.

Non perdere la fantastica opportunità di far tuo il set LEGO City “La barca di salvataggio dei pompieri” a questo prezzo. Pagalo solo 16,90€ grazie allo sconto del 15%!