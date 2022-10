Questo laptop con Windows 11 ha un SUPER SCONTO e lo paghi pochissimo

Teclast F7 Plus2 è un PC portatile con display da 14 pollici con 8GB di RAM, 256GB SSD espandibili, sistema operativo Windows 11 e processore Intel Gemini che puoi pagare soltanto 254,99€.. Solitamente, questo laptop si trova addirittura a 899!

Tutto quello che devi fare è aggiungerlo adesso al carrello e ricevere subito la promozione: se hai un abbonamento Amazon Prime ti arriverà a casa con spedizione gratuita ed immediata già domani.

Teclast F7 Plus2, la scheda tecnica di questo PC portatile con Windows 11

Teclast F7 Plus2 è un laptop da 14 pollici alimentato da un processore Intel Gemini Lake N4120 di ottava generazione, con 4 core e 4 thread e una frequenza di clock massima a 2.6GHz, per alte prestazioni e un basso consumo energetico.

Al suo fianco troviamo 8GB di RAM LPDDR4 e un SSD ultraveloce da 256GB, espandibile fino a 1 TB sia con schede TF, sia con sostituzione del disco.

Con sistema operativo Windows 11 integrato, questo notebook è realizzato in materiale metallico leggero e con un corpo ultrasottile da 7mm che ti regala un peso complessivo di 1,3 kg. Questo ti permette di portarlo facilmente in giro, diventando comodo per la produttività mobile per lo svago e per il lavoro.

La batteria da 38000mWh ti offre un’autonomia di circa 8 ore anche con uso intenso: a completare il quadro, WiFi 2,4 GHz+5 GHz e bluetooth 4.2. Tutto questo a soli 254,99€ se approfitti subito dell’offerta Amazon prima che le scorte si esauriscano.

