Questo laptop costa appena 200€ ma ha tutto al posto giusto

Non c'è nulla di più conveniente di approfittare di questa promozione in corso su Amazon e acquistare un perfetto latop ad appena 209.00 euro. Ti basta attivare il coupon per ricevere a casa un perfetto Chuwi HeroBook Air che non ha nulla in meno a modelli molto più conosciuti.

Con un design pazzesco ti mette tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano quindi cos'altro stai aspettando? Ti faccio sapere che puoi pagarlo sia con finanziamento a Tasso Zero che in un'unica soluzione e poi con le spedizioni Prime lo ricevi praticamente in quattro e quattr'otto. Non fartelo scappare.

Chuwi HeroBook Air: il laptop che stavi aspettando

Tra i diversi laptop presenti sul mercato, Chuwi HeroBook Air è uno di quelli a basso costo che non puoi non apprezzarem.gia a partire dal suo design ti lascia a bocca aperta visto che nonostante il budget ti offre un dispositivo che fa la sua figura e che è leggerissimo e ultra slim.

In termini di caratteristiche tecniche hai a portata di mano:

Un display da 11.6 pollici con risoluzione avanzata;

con risoluzione avanzata; Un processore Intel Celeron che ti offre un utilizzo quotidiano senza battito di ciglia;

che ti offre un utilizzo quotidiano senza battito di ciglia; 4 GB di RAM ;

; 128 GB di memoria su SSD per prestazioni fulminee;

di memoria su per prestazioni fulminee; Un sistema operativo come Windows 10 che da utilizzare è semplicissimo.

Poi non mancano all'appello speaker sensazionali, una tastiera su cui digiti alla velocità della luce senza mezzi termini e una batteria che ti supporta per ore e ore senza doverti portare sempre il caricatore dietro: non ne avrai bisogno.

Insomma, per un utilizzo quotidiano e senza fronzoli questo laptop non può che essere perfetto per te dunque fai bene i conti.

Ti rammento che se attivi il coupon acquisto questo Chuwi HeroBook Air su Amazon a soli 209.00 euro.