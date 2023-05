Questo malware attacca in massa gli e-Commerce: come evitare disastri?

Si chiama Magecart e, pur non essendo una vera e propria novità, questo malware sta facendo parlare molto di sé negli ultimi giorni.

L’agente malevolo in questione, individuato per la prima volta nel 2018, va a colpire prevalentemente i sistemi che gestiscono i carrelli degli e-Commerce, di solito focalizzandosi su piattaforme come Magento e WordPress.

Attraverso l’operato di Magecart, gli hacker prendono possesso dei dati relativi alle carte di credito di chi acquista sui siti Web infetti senza protezioni adeguate. Una volta raccolti questi dati, gli stessi vengono venduti in massa sul Dark Web.

Questo malware è la dimostrazione di come gli e-Commerce rappresentino una criticità nel contesto, già piuttosto turbolento, della rete.

Allerta Magecart: i clienti degli e-Commerce a rischio furto carte di credito

Nonostante il malware sia attivo da almeno in quinquennio, nell’ultimo periodo si è potuto notare un aumento di casi. A finire vittima di Magecart, infatti, è stato prima il noto plugin WordPress WooCommerce, poi Google Tag manager.

Tutto ciò dimostra quanto il malware sia persistente e come chiunque è in dovere di preparare adeguate precauzioni per evitare di offrire la propria carta di credito agli hacker su un piatto d’argento.

In questo contesto, Sophos Home offre un presidio di sicurezza molto apprezzabile.

Tale antivirus, infatti, propone una soluzione specifica in grado di proteggere acquisti online e operazioni bancarie rispetto a malware, phishing e atti di hacking.

Sophos va però ben oltre, fornendo anche la possibilità di proteggere i propri dispositivi rispetto qualunque tipo di intromissione, evitando situazioni sgradevoli per quanto concerne la privacy.

Le performance elevate, rendono questo antivirus funzionale anche su macchine più datate, offrendo sempre e comunque la massima protezione.

E per quanto riguarda l’aspetto legato al prezzo?

Grazie all’attuale promozione è possibile ottenere Sophos Home con il 25% di sconto.

Ciò si traduce in appena 37,46 euro all’anno per uno dei migliori antivirus in commercio.

