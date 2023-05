Questo malware minaccia tutti i sistemi operativi, anche il tuo

Un gruppo attivo nell’ambiente dei cybercrimine, noto come Qilin, sta diffondendo un ransomware alquanto temibile attraverso il Web.

Questo agente malevolo, che rientra appieno nel contesto dei RaaS (Ransomware-as-a-Service), è chiamato Agenda. Nonostante lo stesso sia noto dall’agosto 2022, nelle ultime settimane sembra essere stato protagonista di una nuova e massiccia campagna.

Secondo il team di ricerca Group-IB, Qilin ha modificato il proprio ransomware, proponendo attacchi sempre più evasivi e che, in molti casi, prendono di mira settori critici.

Non solo: Agenda appare attivo pienamente su praticamente tutti i sistemi operativi più diffusi, con un trend in crescendo soprattutto per il contesto Linux.

Il tutto funziona attraverso un sistema di affiliazione, come da prassi per l’ambiente RaaS. Di fatto, i criminali informatici di Qilin si impegnano a vendere il software malevoli a singoli utenti, che pagano il collettivo per questo tipo di “servizio” particolare.

Un malware molto pericoloso per chiunque: ecco come evitare rischi

Sempre secondo l’analisi di Group-IB e a un’attenta ricerca nel Dark Web tra luglio 2022 e maggio 2023, il gruppo di criminali informatici ha pubblicato informazioni su 12 vittime, per dimostrare ai potenziali acquirenti le potenzialità di Agenda.

Nonostante tra di esse non vi siano italiani, è chiaro come il pericolo di questo ransomware sia concreto anche nel nostro territorio. Gli esperti consigliano, dunque, di utilizzare l’autenticazione a più fattori (MFA) quando possibile, oltre che utilizzare i più moderni ed efficaci antivirus sul mercato.

