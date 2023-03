Questo Mini PC con Ryzen 7, 16+512GB è al minimo storico su Amazon

Amazon cala l’asso in questo lunedì grazie ad un Mini PC dotato di processore Ryzen 7 che oggi acquisti al suo prezzo più basso di sempre. Il risparmio complessivo rispetto al costo ufficiale è infatti di oltre 105 euro: hai anche la spedizione immediata con Prime, per una consegna velocissima.

Mini PC con Ryzen 7: potenza pura in una scatoletta

La scheda tecnica di questo Mini PC è dunque esaltata proprio dal processore AMD Ryzen7 con frequenza di clock fino a 4GHz, affiancato da una configurazione che include 16GB di RAM e un SSD da 512GB: in entrambi i casi è presente il supporto per espandere sia la RAM, sia la memoria interna.

Il processore grafico Radeon RX Vega 10 permette di gestire anche un triplo monitor con l’aiuto delle porte HDMI, DisplayPort e USB-C presenti nella parte posteriore della scocca. Un equipaggiamento che comprende inoltre doppio WiFi 2.4/5GHz, LAN, Bluetooth 4.2, USB 3.0, USB 2.0 e jack per cuffie e microfono.

All’interno della confezione troverai il potente piccolo PC, un cavo HDMI, la staffa per il montaggio a parete, adattatore di alimentazione e viti per l’installazione di ulteriore SSD da 2.5″.

Il prezzo è il migliore mai visto su Amazon grazie ad uno sconto superiore ai 105 euro rispetto al listino. Un’occasione da non perdere per avere un Mini PC perfetto per la produttività da ufficio, l’intrattenimento e lo studio.

