Questo Mini PC con Ryzen 7, 16GB di RAM e SSD 512GB è in offerta a 399€

Uno dei Mini PC più apprezzati di Amazon è finalmente tornato in offerta. Questo piccolo personal computer con AMD Ryzen 7, 16GB di RAM, SSD da 512GB e Windows 11 Pro puoi pagarlo soltanto 399 euro. Tutto quello che devi fare è applicare il coupon che trovi in pagina così da risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino.

Mini PC con Ryzen 7 in offerta: perfetto per ufficio, editing video e light gaming

Questo Mini PC del marchio NiPoGi è alimentato dal processore AMD Ryzen 7 e scheda grafica Radeon RX Vega 10, con Windows 11 Pro preinstallato, 16GB di RAM DDR4 e SSD SATA da 512GB. In entrambi i casi parliamo di memorie facilmente espandibili.

Il case compatto include una serie di porte che comprendono USB 3.0, HDMI 2.0, LAN Ethernet, DP 1.4, USB di tipo-C e Display Port 1.4. La connettività è garantita da un modulo WiFi 2.4G+5G e Bluetooth 4.2.

Il computer è perfetto per riprodurre video streaming in 4K, modificare contenuti multimediali, lavorare da casa, studiare e anche per un po’ di intrattenimento videoludico. Il prezzo, con il doppio sconto dato da questo coupon, è davvero eccezionale. Approfittane prima che finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.