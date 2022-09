Questo Mini PC da gaming ti sorprenderà per le sue caratteristiche (-60€)

Abbiamo trattato diversi Mini PC su queste pagine, ma questo ti sorprenderà ancora di più: LarkBox X di Chuwi è infatti un computer dalle dimensioni ultracompatte e dalla scheda tecnica sinceramente sorprendente.

Pensato anche per sessioni di gaming, è dotato di tutto quello che serve per preparare una postazione minimal o improvvisata senza occupare troppo spazio, sfruttando un design del case futuristico e ricercato. Su Amazon è tuo con uno sconto di 60 euro che ti permette di pagarlo veramente poco.

Mini PC da gaming: le caratteristiche tecniche

Il Mini PC Chuwi LarkBox X è alimentato da un potente processore AMD Ryzen7 3700U dalla frequenza turbo a 4.0GHz con architettura core AMD “Zen+” particolarmente utilizzata non solo per il gaming, ma anche per editing delle immagini, design, software da ufficio, media center, mini server e altro ancora. La GPU è una Radeon RX Vega 10.

Al suo fianco trova posto un SSD PCIE da 256GB espandibile fino ad un massimo di 2TB e 8GB di RAM DDR4 anch’essa espandibile fino a 64GB. Il tutto contenuto in un case piccolo ed elegante che puoi mettere dove vuoi senza risultare ingombrante: e soprattutto, se ne hai necessità, puoi trasportarlo molto facilmente.

Nonostante questo, la dotazione delle porte è completa di tutto: due ingressi USB 3.0, un ingresso USB-C, jack per le cuffie da 3.5mm, due pore LAN RJ45, uscita HDMI, uscita DP Port per doppio monitor e doppia porta USB 3.0 sul retro. Tutto questo a soli 339,15€, grazie allo sconto Amazon subito applicato sul prezzo di listino. Non ti rimane che approfittarne.

