Questo Mini PC tra i migliori affari del Black Friday

Adatto a gestire le operazioni della produttività quotidiana, così come la navigazione e l'intrattenimento, il Mini PC fanless proposto da MeLE su Amazon con uno sconto di 60 euro sul prezzo di listino per il Black Friday è un'occasione da non lasciarsi sfuggire per chi vuol allestire una nuova postazione desktop riducendo al minimo l'ingombro sulla scrivania.

MeLE: il Mini PC a -60€ nel Black Friday Amazon

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore quad core Intel Celeron J4125 (Gemini Lake), GPUY Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM DDR4, memoria eMMC da 128 GB per lo storage, uscita video VGA e due HDMI con supporto alla risoluzione 4K per le configurazioni multi-monitor, WiFi dual band con antenna esterna, Bluetooth, slot Ethernet, quattro porte USB Type-A (due 2.0 e due 3.0), una Type-C, lettore SD e jack audio. Per ogni altro dettaglio consultare la descrizione completa.

Oggi hai la possibilità di acquistare questo Mini PC di MeLE al prezzo di soli 239 euro invece di 299 euro come da listino, in occasione del Black Friday organizzato da Amazon. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale.

