Questo Mini PC (W10, Intel) è a prezzo stracciato

Ha tutto ciò che serve per navigare, studiare, per l’intrattenimento multimediale e per gestire la produttività di base: è il Mini PC di NiPoGi proposto oggi al suo prezzo minimo storico su Amazon grazie allo sconto applicato in automatico e al coupon da attivare a mano per una ulteriore riduzione. È l’occasione giusta per allestire una nuova postazione desktop.

Mini PC economico e compatto: guarda che offerta

Curioso di sapere cosa nasconde in quel case compatto ed elegante? Ecco le specifiche tecniche più importanti: processore Intel Celeron J3455, GPU Intel HD Graphics 500, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB per lo storage (espandibile), WiFi dual band, Bluetooth, porte USB 2.0 e 3.0, doppia uscita HDMI con supporto alla risoluzione 4K e alle configurazioni multi-monitor, jack audio da 3,5 mm, slot Ethernet e lettore microSD. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Nella scheda del prodotto il sistema operativo Windows 10 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft. In questo modo è garantita la ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti e delle patch di sicurezza, per mantenere protetta la macchina e i dati gestiti.

Non sappiamo per quanto durerà l’offerta sconto+coupon sul Mini PC di NiPoGi: il consiglio per gli interessati è quello di approfittarne subito, allungando le mani sul dispositivo al prezzo finale di soli 176,91 euro, mai così basso da quando è in commercio. C’è anche la spedizione gratuita e immediata a domicilio: se lo compri subito, domani sarà già sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.