Questo monitor per Mac 4K da 27 pollici lo paghi con quasi 100 euro di sconto

Se hai bisogno di un monitor specifico per Mac abbiamo l’offerta che fa per te. Questa proposta di BenQ da 27 pollici con risoluzione 4K, HDR10 e USB-C può essere tua con quasi 100 euro di sconto sul prezzo ufficiale. Con spedizione Prime potrai riceverlo a casa già domani.

Monitor BenQ per Mac: qualità al tuo servizio

Questo Monitor BenQ si contraddistingue per il supporto ai colori Pantone per assicurarti un’accuratezza mai vista prima. Il pannello ha una diagonale da 27 pollici e una risoluzione da 3840 x 2160 pixel (4K). La base ergonomica ti permette di posizionarlo facilmente sulla scrivania, con cavi ridotti al minimo per darti un’aspetto essenziale.

Il monitor può essere ruotato a piacimento, anche in verticale, così da darti il massimo della produttività a seconda delle tue esigenze. Sulla parte posteriore trovano posto una presa USB-C, due porte USB-B, una porta HDMI e una DisplayPort.

Con il 99% di accuratezza dei colori parliamo di uno schermo eccezionale perfetto per estendere la produttività del proprio Mac. Oggi puoi averlo con quasi 100 euro di sconto: un prezzo da non perdere per nessun motivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.