Questo mouse, a questo prezzo, è tanta roba

Ognuno ha i suoi feticci e noi in redazione non abbiamo mai fatto mistero di avere una particolare predilezione per questo mouse:

Si tratta del Logitech MX Master, mouse di grande precisione che utilizziamo quotidianamente per la nostra attività di redazione. Consigliarlo oggi che è scontato del 46%, dunque, ci torna molto semplice: 49,99 euro è un prezzo pazzesco per un dispositivo che nel tempo dimostra la propria affidabilità e che, grazie all'alto numero di pulsanti e rotelline disponibili, può essere estremamente personalizzato nell'uso quotidiano.

Chi è abituato ai mouse di piccole dimensioni potrà obiettare sulla “scomodità” del rigonfiamento in altezza (de gustibus, del resto), ma la realtà è esattamente contraria a questa percezione iniziale: l'altezza diventa un comodo appoggio per il palmo della mano ed una curvatura ergonomica che consente di tenere le dita in posizione di riposo sui vari controlli disponibili.

Wireless, lunghissima autonomia, multidispositivo (fino a 3 device insieme con ricevitore Unifying), precisione estrema. A 49,99 euro è un regalo a cui non cediamo per un solo motivo: ce l'abbiamo già.