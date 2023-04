Questo mouse da gaming non è come tutti gli altri e lo paghi a metà prezzo

Se sei alla ricerca di un mouse da gaming che ti offra prestazioni elevate senza appesantire la tua mano, non perdere l’occasione di approfittare dell’offerta su HyperX Pulsefire Haste, il mouse da gaming ultraleggero e reattivo che puoi trovare a 29,98 euro invece di 59,99 su Amazon. Risparmierai il 50% sul prezzo originale e avrai tra le mani un mouse che ti farà sentire un vero professionista del gioco.

HyperX PulseFire Haste: un mouse da gaming da urlo

HyperX Pulsefire Haste è stato creato per i gamer d’elite che puntano a usare anche i millesimi di secondo nella loro ricerca della perfezione. Con un peso di soli 59 grammi, l’ampia dotazione di funzioni, la struttura a nido d’ape e la sua reattività, questo mouse ha tutto ciò che ti occorre – ed è straordinariamente leggero.

Il mouse è dotato di un sensore ottico Pixart 3335 che garantisce una precisione e una velocità eccezionali, con una risoluzione fino a 16000 DPI e una frequenza di aggiornamento di 1000 Hz. Puoi personalizzare i DPI tramite il software HyperX NGENUITY e salvare le tue impostazioni nella memoria integrata del mouse.

HyperX Pulsefire Haste ha anche sei pulsanti programmabili che ti permettono di assegnare le funzioni che preferisci e di eseguire rapidamente le tue azioni in gioco. I pulsanti sono dotati di switch TTC Golden Micro Dustproof che garantiscono una durata fino a 60 milioni di clic e una sensazione tattile soddisfacente.

La struttura a nido d’ape del mouse non solo riduce il peso, ma favorisce anche la ventilazione della mano, evitando il surriscaldamento e il sudore. Il design esagonale è ergonomico e confortevole per qualsiasi tipo di presa. Il mouse è inoltre fornito di grip laterali in PTFE che migliorano la stabilità e il controllo.

Il cavo del mouse è HyperFlex, un cavo intrecciato ultra-flessibile che riduce al minimo la resistenza e la trazione durante i movimenti. Il cavo è anche molto resistente e durevole, grazie al rinforzo interno che lo protegge dalle torsioni e dagli strappi.

HyperX Pulsefire Haste è compatibile, se vuoi, persino con le console ed è facile da installare e utilizzare. Basta collegarlo alla porta USB del tuo dispositivo e iniziare a giocare. Se vuoi personalizzare le impostazioni del mouse, puoi scaricare gratuitamente il software HyperX NGENUITY dal sito ufficiale.

Non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile su HyperX Pulsefire Haste, il mouse da gaming ultraleggero e reattivo che puoi trovare a 29,98 euro invece di 59,99 su Amazon. Acquistalo ora e scopri la differenza che fa un mouse da gaming di qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.