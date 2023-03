Questo mouse wireless funziona anche sul vetro e lo paghi a metà prezzo

Se stai cercando un mouse wireless di alta qualità, che ti offra prestazioni elevate, comfort e funzionalità avanzate, il Logitech MX Master 2S potrebbe essere il prodotto che fa per te. Oggi puoi averlo su Amazon a 59,99 euro, a metà prezzo rispetto ai 119 di listino grazie alle Offerte di Primavera.

Ti arriverà a casa uno dei mouse più apprezzati dai professionisti che lavorano al computer, grazie al suo design ergonomico, al suo sensore Darkfield da 4000 DPI che funziona su qualsiasi superficie, ai suoi 7 tasti personalizzabili e alla sua batteria ricaricabile che dura fino a 70 giorni.

Mouse Wireless Logitech MX Master 2S: un prodotto unico

Il Logitech MX Master 2S ha una caratteristica che lo rende diverso da tutti gli altri: il supporto alla tecnologia Logitech Flow, che ti permette di controllare fino a tre dispositivi diversi con lo stesso mouse, semplicemente spostando il cursore da uno schermo all’altro. In questo modo, puoi copiare e incollare testo, immagini e file tra PC, Mac e iPadOS connessi alla stessa rete, senza interruzioni. Un vero e proprio miracolo per la tua produttività.

E poi, come anticipato, è presente un sensore che gli permette di funzionare su qualsiasi superficie, persino sul vetro. Non avrai mai problemi di questo genere e potrai sfruttare il mouse su qualsiasi tipo di arredamento. Un pregio da non sottovalutare.

Logitech MX Master 2S è quindi attualmente in offerta su Amazon a soli 59,99 euro invece di 119 euro grazie alle Offerte di Primavera. Ti trovi davanti ad un’occasione imperdibile per acquistare uno dei migliori mouse wireless sul mercato a un prezzo stracciato: non fartela scappare.

