Questo Natale, regala Pan di Stelle!

La Pan di Stelle Gift Box incarna la magia di Disney e il delizioso gusto dei biscotti Pan di Stelle, rendendola la scelta perfetta per un regalo che conquisterà sia i grandi che i piccini. All’interno di questa affascinante confezione, troverai un soffice peluche di Valentino, la tenera capretta che accompagna Asha nelle sue avventure nel nuovissimo film “Wish”. A completare il regalo, un sacchetto in edizione limitata dei celebri Biscotti Pan di Stelle da 350 g, presentato in un’incantevole veste ispirata al film Disney.

I Biscotti Pan di Stelle sono un’icona intramontabile della pasticceria italiana, amati per il loro irresistibile sapore al cacao con granella di zucchero e nocciole. Questa edizione limitata, decorata con i personaggi del nuovo film Disney “Wish”, aggiunge un tocco magico e speciale all’esperienza gastronomica.

Realizzati con ingredienti di alta qualità, tra cui farina di grano tenero, zucchero, olio di girasole, burro, latte fresco pastorizzato, cacao, cioccolato, granelli di zucchero, uova fresche, miele, nocciole, amido di frumento, agenti lievitanti, sale, aromi, albume d’uovo in polvere e amido di mais, i Biscotti Pan di Stelle sono una delizia per il palato.

Il loro sapore unico e irresistibile li rende perfetti per ogni occasione, che sia la colazione, la merenda o uno snack goloso. La Pan di Stelle Gift Box è il regalo che unisce la magia di Disney con il gusto autentico della tradizione dolciaria italiana.