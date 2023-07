Questo notebook MSI costa 419€ su Amazon: è un BEST BUY

Chi è alla ricerca di un notebook completo e con un prezzo contenuto può ora puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo MSI Modern 14. Il notebook è acquistabile al prezzo scontato di 419 euro, con un taglio netto rispetto al listino di 699 euro.

Lo sconto è del 40%. Tra le specifiche del notebook in offerta troviamo il processore Intel Core i3-1215U con 6 Core, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD oltre ad un display da 14 pollici con risoluzione Full HD. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

MSI Modern 14 in offerta al minimo storico su Amazon

Il modello in offerta di MSI Modern è dotato della seguente scheda tecnica:

processore Intel Core i3-1215U

8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD (espandibili)

(espandibili) display da 14 pollici con risoluzione Full HD

tastiera retroilluminata con layout italiano

dotazione di porte completa con USB- A, USB-C, microSD e HDMI

supporto Wi-Fi 6

sistema operativo Windows 11 Home

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook dall’ottimo rapporto qualità/prezzo c’è ora la possibilità di puntare su MSI Modern 14. La versione in offerta in questo momento su Amazon è completa e ricca di funzionalità, ideale per lo studio e il lavoro. Il design è particolare elegante e la scocca è solida e resistente (c’è la certificazione standard militare MIL-STD-810G). Il peso è contenuto (1,4 chilogrammi).

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare MSI Modern 14 al prezzo scontato di 419 euro, beneficiando di uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.