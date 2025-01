Questo POS portatile offre il rimborso completo del prezzo di acquisto

La nuova iniziativa dell’azienda fintech myPOS prevede il rimborso completo dell’importo speso per acquistare myPOS Go 2, un POS portatile autonomo con scheda SIM 4G integrata e gratuita. La promozione è valida per quanti completeranno l’acquisto del POS entro il 31 gennaio.

Insieme alla scheda SIM con connettività 4G, myPOS Go 2 include anche la connettività Wi-Fi, più le ricevute via e-mail e SMS. A fronte di un prezzo di acquisto pari a 39 euro, è da considerarsi uno dei migliori POS portatili oggi in circolazione.

La promozione sul POS portatile myPOS Go 2

Come accennato qui sopra, la promozione lanciata da myPOS prevede il rimborso della spesa effettuata per l’acquisto di myPOS Go 2, vale a dire 39 euro. Quali sono però le condizioni da rispettare per beneficiare del rimborso completo? Ecco cosa dice il regolamento:

acquistare il lettore di carte portatile myPOS Go 2 entro il 31 gennaio 2025 dal sito ufficiale myPOS;

incassare attraverso il nuovo POS un importo superiore a 5.000 euro entro il 31 marzo 2025;

il rimborso sarà processato a partire da aprile 2025, quando verranno definiti i partecipanti idonei.

Il regolamento chiarisce inoltre che è possibile ricevere più di un rimborso, a patto di acquistare due o più myPOS Go 2 e di superare con ciascuno un importo di transazioni superiore a 5.000 euro entro il 31 marzo di quest’anno.

Tornando invece alle caratteristiche chiave del POS oggetto della promozione, è opportuno menzionare la compatibilità con tutti i metodi di pagamento, tra cui pagamenti contactless, chip&PIN e con banda magnetica. Sempre a questo proposito, confermiamo che il POS in questione accetta carte Visa, Mastercard, Maestro e American Express, così come pagamenti effettuati con Satispay, Apple Pay e Google Pay.

A tutto questo si aggiunge poi l’accredito istantaneo sul proprio conto aziendale myPOS, una carta business Mastercard gratuita, un conto aziendale con IBAN dedicato in 14 valute e un’app mobile con cui gestire la propria attività e accettare pagamenti in mobilità.