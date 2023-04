Questo powerbank (5200mAh) ultracompatto lo colleghi direttamente al telefono

Amazon ti propone una offerta molto interessante su questo powerbank da 5200mAh compatto e potente per ricaricare i tuoi dispositivi quando sei in viaggio o semplicemente in giro.

Il powerbank AXNEB HX45X3 è disponibile a soli 21,51 euro, ma puoi applicare un ulteriore sconto del 40% tramite coupon in pagina, risparmiando ancora di più.

Powerbank 5200mAh super compatto: col doppio sconto è un regalo

La particolarità di questo powerbank è la presenza di un connettore Lightning sulla parte superiore che ti permette di collegarlo direttamente al tuo iPhone in modo che riesca a caricare lo smartphone in maniera stilosa e discreta.

Se possiedi altri dispositivi, però, non preoccuparti perché l’accessorio include diverse porte di ingresso e di uscita che ti danno modo di collegare i device che preferisci con un sistema sicuro e certificato che ti protegge da qualsiasi possibile imprevisto.

Per ricevere il doppio sconto ricordati di applicare il coupon che trovi in pagina: in questo modo potrai risparmiare un ulteriore 40% sull’offerta già disponibile che ti permetterebbe di pagarlo 21 euro. Una grande occasione da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.