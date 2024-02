Questo ripetitore WiFi in offerta al 40% è un vero AFFARE

Amazon offre un interessantissimo sconto del 40% su Amazon per questo ripetitore WiFi AVM Fritz! che puoi avere a soli 29,99 euro invece di 49,99. Un prezzo eccezionale per un prodotto che ti permetterà di risolvere ogni problema di copertura del WiFi in casa.

Ripetitore WiFi in offerta: le caratteristiche

Il ripetitore in questione supporta la tecnologia Wi-Fi Mesh: una innovativa soluzione che riunisce più punti di accesso in un’unica rete intelligente, garantendo una connessione potente e affidabile in ogni stanza.

Con una potenza wireless superiore e una portata estesa fino a 600 MBit/s a 2,4 GHz, puoi goderti streaming video fluidi, giochi online senza ritardi e navigazione web veloce su tutti i tuoi dispositivi connessi.

Compatibile con tutti i router Wi-Fi dotati degli standard radio 802.11n, questo sistema offre una connettività affidabile e di alta velocità per soddisfare tutte le tue esigenze di connessione domestica.

Approfitta subito dello sconto Amazon e portati a casa questo ripetitore WiFi AVM Fritz! a soli 29,99 euro: visto il prezzo eccezionale è probabile che andrà a ruba molto in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.