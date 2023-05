Questo router per il gaming sembra un'astronave e lo sconto è stellare

Se sei un appassionato di videogiochi online, sai bene quanto sia importante avere una connessione internet veloce, stabile e sicura. Non c’è niente di più frustrante che subire lag, interruzioni o attacchi hacker mentre si gioca. Per questo motivo, scegliere il router giusto per il gaming è fondamentale.

Allora non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile: il router MSI RadiX AX6600 è disponibile su Amazon a soli 219 euro invece di 319. Risparmi 100 euro su uno dei migliori router sul mercato, ma devi fare in fretta perché le scorte sono limitate.

Router MSI RadiX AX6600: un router strepitoso

Il router MSI RadiX AX6600 è un dispositivo di ultima generazione che ti permette di navigare in internet senza interruzioni, con una velocità Wi-Fi 6 superiore, fino a 6600 Mbps. Ideale per lo streaming, i giochi o le video conferenze su più dispositivi, supporta Wi-Fi a 5GHz e 2,4GHz.

L’apparecchio ha un design elegante e moderno, con una forma aerodinamica e delle luci LED personalizzabili. È facile da installare e configurare, grazie all’app MSI Router che ti guida passo dopo passo. Inoltre, puoi controllare il router tramite la tua voce, usando Alexa o Google Assistant.

Ma la vera novità di questo router è la sua funzione dedicata ai videogiocatori: puoi assegnare una banda 5GHz con velocità di trasferimento dati fino a 4804 Mbps unicamente al gaming, assicurando così priorità e massima velocità ai giochi. Inoltre, grazie al QoS basato su intelligenza artificiale, il router ottimizza automaticamente il traffico di rete e assegna la priorità ai pacchetti di dati in base alle modalità automatiche di gioco, streaming, WFH e AI. Infine, con la funzione Game Accelerator puoi ridurre al minimo il ritardo e la latenza dei dispositivi di gioco MSI collegati.

Non solo Wi-Fi: il router MSI RadiX AX6600 dispone anche di una porta multi-gigabit con configurazione flessibile. Il dispositivo è dotato di 1 porta da 2,5 Gigabit e 4 porte Gigabit. Inoltre, la porta da 2,5 Gigabit può essere riassegnata per gestire la connessione Internet in entrata o la LAN in uscita. Così puoi sfruttare al meglio la tua rete di livello superiore con una porta WAN/LAN da 2,5 Gbps.

Non perdere questa occasione unica: acquista ora il router MSI RadiX AX6600 su Amazon e goditi una navigazione fluida e senza problemi risparmiando anche 100 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.